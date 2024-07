LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: gli sciabolatori vogliono provare ad emulare le spadiste

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo l’apoteosi di ieri sera, con le spadiste che battono alla stoccata supplementare la Francia per vincere l’oro, oggi ci riprovano gli sciabolatori. Un’impresa ancora più difficile, ma sull’onda dell’entusiasmo nulla è impossibile.

Una giornata importante per il quartetto azzurro, bronzo olimpico in carica ma atteso da un percorso difficilissimo. L’Italia schiera i tre titolari che hanno tirato nella prova individuale, Lugi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo; con in aggiunta la riserva Pietro Torre. Una gara individuale che ha regalato il terzo gradino del podio al veterano pugliese, bissando così la medaglia di Tokyo. Per Curatoli e Gallo invece una giornata difficile, possibilmente da riscattare con il team event di oggi.

L’esordio sarà già difficilissimo. Di fronte gli azzurri infatti si troveranno ai quarti di finale l’Ungheria (13.30), testa di serie n.3 e che può vantare nelle sue fila il fuoriclasse assoluto Aaron Szilagyi. Il magiaro ha dovuto abdicare dopo tre medaglie d’oro consecutive, e vorrà certamente rifarsi con i suoi compagni di squadra. In caso di successo l’Italia in semifinale si troverà ad affrontare la vincente di Iran-Stati Uniti, con gli americani nettamente favoriti. Nella parte alta del tabellone la Corea del Sud non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi del Canada, per vedersela poi in semifinale contro la vincente di Egitto-Francia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Come in tutte le prove a squadre si partirà direttamente dai quarti di finale, con i primi assalti del tabellone di sciabola maschile previsti alle 13.30.