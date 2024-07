LIVE Paolini-Vekic, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurra sfida la croata per l’ingresso in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale femminile di Wimbledon tra Jasmine Paolini e la croata Donna Vekic. Quarto confronto diretto tra le due giocatrici, con l’azzurra avanti per 2-1 nei precedenti. La vincente del match troverà nella finalissima di sabato una tra la lettone Jelena Ostapenko e la kazaka Elyna Rybakina.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana ha poi deliziato il mondo del tennis lasciando appena 3 game alla statunitense Emma Navarro. Sorprendente e splendida finalista sulla terra rossa dello Slam parigino, l’azzurra vuole continuare a stupire anche sulla storica erba dell’All England Club.

Dal canto suo Vekic, ventottenne di Osijek (Croazia), ha finalmente messo a frutto anni di specializzazione sull’erba. Sempre presente nella parentesi estiva sui prati europei, la croata poche settimane fa si è fermata soltanto in finale a Bad Homburg, prima di mettere in fila le vittorie sulla cinese Wang, sulla russa Erika Andreeva, sull’ucraina Yastremska, sulla spagnola Badosa ed infine sulla neozelandese Sun.

La semifinale di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e la croata Donna Vekic sarà il primo incontro dalle 14.30 sul Campo Centrale.