LIVE Paolini-Krejcikova, Wimbledon 2024 in DIRETTA: ultimo gradino per realizzare il sogno

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale femminile di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e la ceca Barbora Krejcikova. Secondo confronto diretto tra le due a distanza di oltre 6 anni dall’unico precedente in cui la boema si impose nettamente nel turno di qualificazione degli Australian Open.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle tre vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo, sulla belga Minnen e sulla rediviva canadese Andreescu. Superata agli ottavi la sfortunata americana Keys, la toscana ha poi deliziato il mondo del tennis lasciando appena 3 game alla statunitense Emma Navarro e rimontando il set di svantaggio alla croata Donna Vekic in semifinale. Sorprendente e splendida finalista sulla terra rossa dello Slam parigino, l’azzurra vuole ora arrampicarsi sul gradino più alto.

Dal canto suo Krejcikova, ventottenne di Brno (Repubblica Ceca) arriva alla finalissima dopo aver battuto nell’ordine la russa Kudermetova, l’americana Volynets, la spagnola Bouzas Maneiro, la statunitense Collins, la lettone Ostapenko e la kazaka Rybakina. Vincitrice del Roland Garros 2021 ed ex numero 2 del ranking WTA, la ceca si è ritrovata sull’erba dell’All England Club.

La finale femminile di Wimbledon 2024 inizierà alle ore 15.00 sul Campo Centrale. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW.