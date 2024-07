LIVE Olanda-Inghilterra, Europei calcio 2024 in DIRETTA: si delinea la seconda finalista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Olanda-Inghilterra, Europei calcio 2024 in DIRETTA, Bellingham e Kane sfidano Depay e Gakpo per la finale.

La sfida tra Olanda e Inghilterra sarà la seconda semifinale degli Europei 2024 di calcio, in programma a Dortmund, Germania. Dopo aver sconfitto la Slovacchia nei tempi supplementari ed eliminato la Svizzera ai calci di rigore, l’Inghilterra di Gareth Southgate si prepara ad affrontare l’Olanda. Gli Orange, dal canto loro, hanno trionfato 3-0 contro la Romania agli ottavi e hanno superato la Turchia per 2-1 nei quarti di finale grazie a un’autorete di Muldur al 76′. Nella prima semifinale, la Spagna ha battuto la Francia con un risultato di 2-1, guadagnandosi così un posto in finale.

Probabili formazioni

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Djik, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo. All.: Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane. All.: Southgate.

