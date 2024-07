LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Umago 2024 in DIRETTA: c’è l’argentino sulla strada del terzo titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Umago tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo.

Musetti è tornato in campo dopo la finale raggiunta al Queen’s e soprattutto dopo la semifinale di Wimbledon e va alla ricerca del terzo titolo della carriera nella quarta finale che giocherà nel circuito maggiore. Le prime due finali il carrarino le ha vinte contro Carlos Alcaraz ad Amburgo e contro Matteo Berrettini a Napoli. Una settimana, questa in Croazia, che ha permesso all’azzurro di riacquisire alcune sensazioni sulla terra battuta in vista delle Olimpiadi.

Cerundolo che si è finalmente ritrovato questa settimana: l’argentino non sta vivendo una buona stagione, è sceso al numero 37 del mondo e non arrivava in una finale ATP dopo oltre un anno, quando a giugno 2023 conquistò il titolo sull’erba di Eastbourne. Questa settimana ha messo in fila il giovane croato Dodig, il nostro Sonego e Rublev, numero 1 del tabellone, giocando finalmente un tennis convincente. Con Cerundolo ci sono due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro: nel 2020 nel Challenger di Cordenons e nel 2022 in semifinale ad Amburgo, quando poi vinse il titolo.

Si comincia alle 20.00 sul Goran Ivanisevic Stadium.