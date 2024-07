LIVE Judo, Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: l’Italia ci prova con Antonio Esposito e Savita Russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Arena Champ de Mars sarà la volta dei tornei delle categorie dei -63 kg donne e dei -81 kg uomini con la spedizione azzurra che vuole riscattarsi e cancellare le polemiche arbitrarli che hanno caratterizzato questo avvio di Giochi.

Italia che schiera Antonio Esposito nei -81 kg maschili. Il judoka campano è atteso all’esordio dall’atleta di Benin Valentin Hounato nel tabellone in cui spiccano le presenze del georgiano Tato Grigalashvili, del belga Matthias Casse e del giapponese Takanori Nagase. Dopo un esordio tutto sommato soft l’azzurro potrebbe trovare sulla sua strada il brasiliano Schimidt, numero 4 del ranking.

Passando ai -63 kg femminili gli azzurri si affideranno a Savita Russo. La diciannovenne di Scicli se la vedrà ai sedicesimi con la polacca Angelika Szymanska, testa di serie numero 4 del tabellone, in un duello che potrebbe aprire poi spiragli interessanti. Favorite d’obbligo l’olandese Joanne van Lieshout e la canadese Catherine Beauchemin-Pinard.

La quarta giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su RaiSport ed Eurosport, ed in streaming su RaiPlay, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della giornata. Buon divertimento e forza azzurri!