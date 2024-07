LIVE Italia-Repubblica Domenicana, Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA: debutto agevole per Egonu e compagne!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la prima giornata della fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il debutto vincente di ieri della nazionale maschile, oggi prende il via la rassegna a cinque cerchi anche per le ragazze, l’obiettivo è il medesimo degli uomini: l’oro olimpico.

L’Italia è stata inserita nella Pool C insieme a Repubblica Domenicana, Olanda e Turchia, proprio con quest’ultima, almeno sulla carta, le azzurre dovrebbero giocarsi la leadership del gironi. Vi ricordiamo che l’Italia femminile di volley non è mai andata a medaglia alle Olimpiadi, il migliore risultato sono i quarti di finali raggiunti in svariate occasioni, l’ultima volta a Tokyo 2020 contro la Serbia (0-3). Dopo la fantastica vittoria in Nations League il cammino di avvicinamento azzurro si è complicato con il grave infortunio di Alice De Gradi, il cui posto è stato preso in extremis da Loveth Omoruyi, il reparto delle bande è quello più a rischio, la speranza è che Miriam Sylla e Caterina Bosetti riescano a mantenere un livello costante ed elevato. La Repubblica Domenicana con molte probabilità si giocherà il passaggio del turno contro l’Olanda, vi ricordiamo infatti che la formula del torneo prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le prime due di ogni girone più le due migliori terze.

Italia e Repubblica Domenicana si sono affrontate numerose volte negli ultimi anni, le azzurre hanno vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti e anche quest’oggi partiranno con tutti i favori del pronostico. Coach Velasco si dovrebbe affidare a Orro in cabina di regia, Egonu opposta, Bosetti e Sylla in banda, Danesi e Fahr al centro e De Gennaro libero. Per la Repubblica Domenicana va segnalata l’assenza di Lisvel Eve, giocatrice squalificata nella giornata di ieri a causa di un controllo anti-doping risultato positivo.

