LIVE Italia-Francia, Europei volley Under 22 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il titolo!

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, finale degli Europei 2024 riservati agli Under 22 di volley maschile. Gli azzurrini si giocano il titolo continentale contro i temibilissimi transalpini, per coronare un grande percorso e continuare a dominare in lungo e in largo nella pallavolo giovanile italiana.

Gli azzurri del CT Vincenzo Fanizza in semifinale hanno avuto la meglio della Polonia con un sonoro 3-1, rimontando da 12-18 nel quarto set. Per i giovani italiani una prova di forza e di carattere che sicuramente tornerà utile oggi, quando dall’altra parte della rete ci sarà la rivincita contro la Francia. I Galletti infatti, squadra talentuosissima, sono stati in grado di battere l’Italia nella fase a gironi, sovvertendo il match dopo aver perso per 25-15 il primo parziale. Filippo Bartolucci e compagni hanno sempre perso un set in tutte le partite disputate fino ad ora, o vincendo 3-1 o perdendo con il medesimo punteggio proprio contro la compagine transalpina.

Francia che è arrivata all’ultimo atto dopo aver perso la prima partita contro il non irresistibile Portogallo. Da quel momento in poi i transalpini però si sono trasformati, vincendo 9 dei 10 set disputati poi prima di arrivare alla finale. Italia che, sotto la regia di Alessandro Fanizza, si affida soprattutto al bomber Tommaso Barotto, opposto classe 2005 dal talento innato e da un’altezza spropositata (212 centimetri). In banda dovrebbero agire i martelli Mattia Orioli e Riccardo Iervolino, in un roster comunque profondo e ultra competitivo (basti pensare che il secondo palleggiatore è Mattia Boninfante, destinato alla Lube per la prossima stagione).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, finale degli Europei 2024 riservati agli Under 22 di volley maschile. Si gioca ad Alpedoorn (Olanda), con la prima battuta in programma alle 18.00. Gli azzurrini vogliono confermare il titolo vinto due anni fa, e salire ancora una volta sul trono continentale. Buon divertimento e buona pallavolo a tutti!