LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: finale movimentato, sarà lotta tra Longo Borghini, Kopecky e Labous?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Si inizia a fare sul serio: dopo aver vissuto ieri un antipasto di ciò che può accadere nei prossimi giorni, quest’oggi la battaglia per le posizioni di vertice della generale si farà ancora più intensa su un percorso che metterà a repentaglio la resistenza delle atlete.

Il via della frazione odierna sarà dato a Imola, in Emilia-Romagna, mentre l’arrivo sarà posto nella città di Urbino, nelle Marche, per una lunghezza totale di 134 km. Per i primi novanta chilometri, la strada sarà completamente piatta, ma verso la fine della giornata arriveranno consecutivamente ben tre GPM che caratterizzeranno la prova odierna: il GPM di San Marino (5.6 km à 6.7%), il GPM del Monte Osteriaccia (8.2 km à 4.2%) e la salita conclusiva di Urbino (12.9 km à 2.4%).

Anche quest’oggi, le big di classifica saranno le principali favorite per la tappa odierna. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) indosserà nuovamente la maglia rosa: l’obiettivo dell’azzurra sarà quello di confermare la leadership nella generale, primato insidiato da Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL), staccate rispettivamente di 13″ e 25″ dalla piemontese. Occhio anche a Mavi Garcia (Liv Alula Jayco), Gaia Realini (Lidl-Trek) e alla vincitrice di ieri Niamh Fisher-Black (Team SD Worx).

L'orario d'inizio della frazione odierna è previsto per le 10.40.