LIVE F1, gara GP Belgio 2024 in DIRETTA: Leclerc dalla pole per sognare, ma occhio a McLaren e Verstappen

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ci attende una gara emozionante che si annuncia ricca di colpi di scena e che, non ultimo, avrà enorme peso specifico nella corsa verso il titolo.

La gara sulla pista delle Ardenne vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00 e dalla pole position vedremo uno straordinario Charles Leclerc che ieri, sul bagnato, ha superato un ritrovato Sergio Perez. Alle loro spalle Lewis Hamilton e Lando Norris, quindi Oscar Piastri e George Russell, con Carlos Sainz settimo.

Il meteo farà la differenza. Se pioverà la rimonta di Max Verstappen potrebbe essere ancora migliore, in caso di asciutto le McLaren potrebbero davvero puntare al successo. La Ferrari deve azzeccare ogni mossa. Dalle gomme alle strategie. Charles Leclerc vuole sognare…

Il Gran Premio del Belgio prenderà il via alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno nelle Ardenne. Buon divertimento!