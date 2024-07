F1, Leclerc beffa Perez e regala alla Ferrari la pole nel GP del Belgio

Charles Leclerc ottiene la pole-position nel Gran Premio del Belgio, quattordicesimo atto del Mondiale F1. Ferrari, presente in seconda piazza in Q3 alle spalle del penalizzato Max Verstappen, sorride a Spa-Francorchamps beffando per soli 11 millesimi il riferimento di Sergio Perez.

La Q1, ha visto tutti i protagonisti scendere subito in pista in seguito all’ipotetico ritorno della pioggia. Il tracciato si è progressivamente asciugato con il passare dei minuti, i tempi sono scesi e la classifica è rimasta incerta sino alla conclusione dell’ultimo giro cronometrato. L’australiano Oscar Piastri (McLaren) e l’Alpine del francese Pierre Gasly hanno strappato il miglior tempo a Max Verstappen, dominatore nella scena nei primi attimi della sessione con la propria Red Bull. Poche le sorprese nel gruppo con l’eliminazione del cinese Zhou Guanyu (Sauber), dell’americano Logan Sargeant (Williams), del giapponese Yuki Tsunoda (VISA RB) e delle due Haas affidate al danese Kevin Magnussen ed al tedesco Nico Hülkenberg

L’incognita della pioggia è rimasta anche per la seconda sessione delle qualifiche. Due tentativi sono stati nuovamente effettuati da tutti i protagonisti con Red Bull ancora apparentemente superiori alla concorrenza con Verstappen. L’olandese non ha avuto rivali al termine di una fase che per soli 3 millesimi ha salvato Sergio Perez.

Il compagno di box del campione del mondo in carica si è salvato solamente nei secondi conclusivi beffando per 3 millesimi thailandese Alexander Albon (Williams). Esclusi dalla Top10 e di conseguenza anche dalla bagarre per la pole il finnico Valtteri Bottas (Sauber), l’australiano Daniel Ricciardo (VISA RB), il transalpino Pierre Gasly (Alpine) ed il canadese Lance Stroll (Aston Martin).

La Q3, nuovamente caratterizzata da un tracciato bagnato, ha visto l’ottima performance da parte di Sergio Perez. Il messicano si è collocato in seconda posizione alle spalle di Verstappen, impossibilitato a conquistare la prima posizione viste le dieci posizioni di penalità in griglia per aver cambiato il motore nella giornata di ieri.

Il finale è stato incredibile con il giro perfetto della Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il #16 dello schieramento ha scavalcato per soli 11 millesimi Sergio Perez, sconfitto dopo una solida Q3 che è stata controllata sin dal primo secondo da Verstappen.

La Mercedes di Lewis Hamilton scatterà dalla terza piazza, il pluricampione del mondo ha beffato le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. 7mo posto per Carlos Sainz (Ferrari), abile a precedere Fernando Alonso (Aston Martin) ed Esteban Ocon (Alpine).

Domani alle 15.00 l’edizione 2024 del GP Belgio.

QUALIFICHE GP BELGIO 2024

** la classifica non prende in considerazione la penalità di Vestappen **

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:53.159 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.595 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.606 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.676 5

5 Lando NORRIS McLaren+0.822 5

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.868 5

7 George RUSSELL Mercedes+1.025 5

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.318 6

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.606 6

10 Esteban OCON Alpine+1.651 6

11 Alexander ALBON Williams- – 4

12 Pierre GASLY Alpine- – 4

13 Daniel RICCIARDO RB- – 4

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 4

15 Lance STROLL Aston Martin- – 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

18 Yuki TSUNODA RB- – 2

19 Logan SARGEANT Williams- – 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2