LIVE Cocciaretto-Shnaider, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: l’azzurra esordisce in un match tosto contro la russa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cocciaretto-Shnaider, match valevole per il primo turno del torneo di singolare femminile di tennis dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi (Francia). Quest’oggi l’azzurra farà il suo debutto in questa rassegna a Cinque Cerchi. La classe 2001 sarà opposta alla russa, che gioca sotto bandiera neutrale.

Si parte: chi vince va avanti chi perde lascia il torneo, come nel più classico dei meccanismi tennistici. Cocciaretto può contare sul suo gioco e sui precedenti diretti (3-0) contro un’avversaria che però ha un ranking migliore del suo: posizione 23 contro posizione 61.

Un match quindi difficile per la marchigiana che, se dovesse riuscire a superare il primo turno, andrebbe poi a disputare il round successivo contro la vincente del match fra la ceca Noskova e la cinese Wang.

La sfida è posizionata come seconda sul campo 13, a partire dalle ore 12, dopo P. Martic-C. Bucsa.