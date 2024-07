LIVE Ciclismo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Longo Borghini outsider nella crono femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale femminile valevole per i Giochi Olimpici 2024 di Parigi (Francia). La XXXIII edizione dell’Olimpiade, per quanto riguarda il ciclismo, si aprirà con le prove contro il tempo. Le ragazze inaugureranno la giornata odierna, per una competizione che si preannuncia combattuta ed imprevedibile dove non sarà facile individuare una vera e propria favorita.

Il percorso della prova sarà adatto alle specialiste delle cronometro. 32,4 i chilometri da percorrere, con partenza ed arrivo in centro alla capitale transalpina. Tracciato totalmente piatto che ovviamente metterà a proprio agio le pure passiste. Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversando Place de la Bastille, prima di raggiungere il Bois de Vincennes, in un tratto che presenterà diverse curve strette. A questo punto, le atlete faranno dietrofront e si dirigeranno verso il Pont Alexandre III, punto dove sarà posta la linea del traguardo.

La lista di partenza vede iscritte a questa gara 35 atlete. Le principali indiziate al podio appaiono le neerlandesi Ellen Van Dijk e Demi Vollering, l’australiana Grace Brown, la statunitense Chloe Dygert e la belga Lotte Kopecky. L’Italia si può giocare una sola carta per questa gara, Elisa Longo Borghini. Il grande obiettivo della campionessa verbanese è la prova in linea, ma anche quest’oggi l’azzurra vorrà dire la sua. La 32enne italiana sarà una delle outsider più valide per inserirsi nelle prime tre posizioni, e lo stato di forma recente, culminato con la vittoria del Giro d’Italia nemmeno due settimane fa, fa ben sperare.

