LIVE Ciclismo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Filippo Ganna per la medaglia nella crono, Tarling favorito

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile, valevole per il ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda le due ruote ai Giochi.

Un percorso che sarà per specialisti puri delle prove contro il tempo: saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo in centro a Parigi. Tracciato che sarà completamente pianeggiante. Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversare Place de la Bastille e passare davanti al Ve­lo­drome Jacques Anquetil, prima di raggiungere il Bois de Vincennes, con alcune insidie come curve a gomito in un percorso che prevede invece diversi tratti nei quali si può spingere. A quel punto si fa inversione e si prende la via del ritorno: negli ultimi chilometri si percorrerà in senso inverso il tracciato già affrontato, con traguardo posto davanti al Pont Ale­xan­dre III.

L’Italia avrà una carta pesante da medaglia da giocarsi, ossia Filippo Ganna. Il piemontese, detentore del Record dell’Ora, a Tokyo non trovò il terreno giusto sul quale esprimersi, la crono era dura e selettiva e giunse al traguardo quinto. Stavolta, su un percorso estremamente adatto ai passisti, la medaglia è l’obiettivo minimo. Il favorito principale è il britannico Joshua Tarling: il classe 2004 è campione continentale nelle prove contro il tempo e terzo ai Mondiali dell’anno scorso, ma sembra ulteriormente cresciuto e pronto a mettersi al collo l’oro. Un altro dei grandi favoriti è Remco Evenepoel, che esce da un grande Tour de France nel quale ha vinto la prima delle due crono ed è arrivato sul podio. Vedremo se riuscirà a inventarsi un numero Wout Van Aert, anche se sarà difficile spodestare dal podio i tre sopracitati. Proverà a fare del suo meglio anche il nostro Alberto Bettiol.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile, valevole per il ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo partente prenderà il via alle 16.32, alle 16:36.30 la partenza di Bettiol, alle 17.20 quella di Ganna. Buon divertimento!