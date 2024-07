LIVE Boxe, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: esordio per Charaabi, Mesiano e Cavallaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di incontri di boxe ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: debuttano Sirine Charaabi e Alessia Mesiano per la competizione femminile mentre Salvatore Cavallaro per il torneo maschile.

Guantoni pronti e luci accese: all’Arena Parigi Nord inizia il torneo Olimpico di pugilato di Parigi 2024, con i primi incontri in quattro categorie di peso. Oggi sabato 27 luglio si svolgeranno gli incontri maschili nelle categorie 63,5 kg e 80 kg, mentre per le donne si gareggerà nelle categorie 54 kg e 60 kg.

La squadra italiana, che ha conquistato otto quote Olimpiche, vedrà la partecipazione di un atleta nel torneo maschile e due in quello femminile nel giorno d’esordio. Salvatore Cavallaro (80 kg), Sirine Charaabi (54 kg) e Alessia Mesiano (60 kg) cercheranno di avanzare agli ottavi di finale in questo primo giorno di gare a Parigi.

DONNE:

Sedicesimi di finale – 54 kg: Sirine Charaabi (ITA) vs Enkhjargal Munguntsetseg (MGL), ore 20:16

Sedicesimi di finale – 60 kg: Alessia Mesiano (ITA) vs Gizem Ozer (TUR), ore 20:48

UOMINI:

Sedicesimi di finale – 80 kg: Salvatore Cavallaro (ITA) vs Kaan Aykutsun (TUR), ore 22:08

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di incontri di boxe ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio dei match ore 20.16 per Charaabi, 20.48 per Alessia Mesiano, 22.08 per Salvatore Cavallaro. Buon divertimento!