LIVE Bolelli/Vavassori-Carreno Busta/Granollers, Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA: comincia il percorso delle tds n.1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno del torneo olimpico di doppio maschile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers.

Comincia il cammino per le teste di serie numero 1 del tabellone di doppio maschile: Bolelli e Vavassori comandano infatti il seeding dopo il forfait di Jannik Sinner che doveva far coppia con Lorenzo Musetti. La coppia azzurra è rodata, gioca sempre insieme nel circuito e un paio di mesi fa, proprio sui campi del Roland Garros, si è spinta fino alla finale, salvo poi rimbalzare contro Bopanna e Ebden.

Dall’altra parte della rete c’è una coppia abbastanza inedita come quella formata da Carreno Busta e Granollers. I due spagnoli l’ultima volta insieme hanno giocato nel 2021 in Coppa Davis, vincendo al tiebreak del terzo contro gli ecuadoriani Escobar e Hidalgo. In quattro partite giocate in coppia, gli iberici ne hanno vinte tre: oltre al match di Davis, un successo in ATP Cup contro Peers/Saville sempre nel 2021 e nel 2016 nell’ATP di Mosca contro Raja/Sharan.

L'incontro è programmato come secondo a partire dalle 12.00 sul Campo 11 dopo il doppio tra Koepfer/Struff e Mektic/Pavic.