LIVE Berrettini-De Alboran, ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: il romano va a caccia della semifinale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Nicolas Moreno De Alboran, partita dei quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbuehel 2024. In Austria l’azzurro va a caccia della seconda semifinale consecutiva dopo quella raggiunta a Gstaad. Tra il romano ed il penultimo atto del torneo austriaco c’è il ventisettenne americano numero 143 del mondo.

Dopo la sconfitta al secondo turno di Wimbledon per mano di Jannik Sinner il tennista romano è tornato a giocare sulla terra battuta. Sul rosso Berrettini è reduce da sette successi consecutivi complice la vittoria del titolo a Gstaad. A Kitzbuehel il romano ha esordito con Pavel Kotov (7-6, 7-6) ed ha proseguito con la vittoria ai danni di Alejandro Tabilo (7-6, 7-6). Le condizioni climatiche del torneo austriaco, posto ad 800 metri dal livello del mare, favoriscono il tennis dell’azzurro, il quale può massimizzare i risultati avuti dal kick al servizio ed in generale dai colpi di inizio gioco.

L’avversario odierno di Berrettini sarà l’americano Moreno De Alboran. In questo torneo lo statunitense ha battuto l’argentino Andrea Collarini (6-4, 6-4) e l’austriaco Lukas Neumayer (6-4, 6-4). Anche l’americano ha giocato a Gstaad la settimana passata ma con risultati totalmente diversi a quelli dell’azzurro: dopo esser stato ripescato come lucky loser Moreno De Alboran è stato sconfitto al primo turno da Yannick Hanfmann.

Quello odierno sarà il primo incontro ufficiale tra Berrettini e De Alboran. La sfida tra l’azzurro e l’americano è la seconda, a partire dalle 11.00, in programma sul centrale di Kitzbuehel, ma non inizierà prima delle 12.30. L’evento sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Now TV e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-De Alboran con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!