LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: partita da non sbagliare per Menegatti/Gottardi contro le egiziane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Gottardi/Menegatti e le egiziane Marwa/Elghobashy. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alla seconda sfida decisiva per l’Italia del beach volley a Parigi. La coppia azzurra, infatti, dopo la inattesa sconfitta al debutto con le spagnole Liliana/Paula, non può più sbagliare e deve assolutamente vincere contro le egiziane Marwa/Elghobashy

Il secondo incontro delle azzurre si preannuncia alla portata della coppia allenata da Caterina De Marinis che ha bisogno di ritrovare fiducia e mettere al sicuro il passaggio al turno successivo, magari evitando il pericoloso: dall’altra parte della rete c’è l’unica coppia egiziana che si è qualificata per Parigi, quella egiziana composta da Marwa/Elghobashy che ha un forte legame con l’Italia visto che l’allenatore è Nicolangelo Antonicelli, coach giramondo che un anno fa ha ricevuto l’incarico dalla Federazione egiziana con il chiaro intento di conquistare il posto riservato all’Africa per i Giochi ed ha saputo centrare l’obiettivo.

Nel primo incontro della Pool le egiziane hanno messo un po’ a sorpresa in difficoltà le brasiliane Ana Patricia/Duda, numero uno al mondo, perdendo soltanto 21-19 il secondo set della sfida che ha aperto l’Olimpiade di entrambe. Le egiziane tenteranno di ripetersi contro Menegatti/Gottardi, che partono nettamente favorite ma non possono concedersi distrazioni. Quest’anno Marwa/Elghobashy hanno concluso al nono posto il Future di Spiez a fine maggio e sono state 13me al Future di Battipaglia, uno dei quattro appuntamenti del circuito mondiale sul territorio italiano. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Gottardi/Menegatti e le egiziane Marwa/Elghobashy. cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11.00. Buon divertimento!