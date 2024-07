LIVE Beach volley, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Nicolai/Cottafava spalle al muro contro gli australiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata del torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. In campo Nicolai/Cottafava contro Nicolaidis/Carracher. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena farà da sfondo alla prima sfida decisiva per l’Italia del beach volley a Parigi. La coppia azzurra, infatti, dopo la sconfitta al debutto, inattesa soprattutto per la modalità con cui è arrivata, non può più sbagliare e deve assolutamente vincere contro gli australiani Nicolaidis/Carracher.

Il secondo incontro degli azzurri si preannuncia tutt’altro che semplice:gli australiani Nicolaidis/Carracher sono una coppia meno conosciuta delle altre due che, con gli italiani, compongono il girone ma si tratta di una rivale pericolosa, con una vittoria in stagione nel Future di Mollymook in Australia. La coppia australiana arriva dal tredicesimo posto nell’Elite 16 di Vienna e dal 19mo posto nel Challenge di Stare Jablonki in Polonia. Il miglior risultato in stagione è stato il quinto posto nell’Elite 16 di Espinho che ha permesso, di fatto, a Nicolaidis/Carracher di strappare proprio in extremis il pass per i Giochi

Quest’anno, la coppia italiana è riuscita a piazzarsi tra i primi quattro in un solo torneo di alto livello, ottenendo il quarto posto a Gstaad, in Svizzera, considerato il torneo più prestigioso del circuito mondiale. Un anno fa, invece, a Parigi, Nicolai e Cottafava hanno chiuso al secondo posto, dietro gli svedesi Ahman/Hellvig, attualmente al primo posto nel ranking mondiale, grazie a una percentuale di vittorie impressionante. Nicolai, nonostante un lieve problema muscolare che lo ha costretto a rinunciare all’ultimo Elite 16 prima dei Giochi a Vienna, ma sembra aver smaltito l’infortunio. Al debutto però gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro gioco migliore, cedendo abbastanza nettamente ai qatarini Cherif/Ahmed. Nicolaidis/Carracher, invece, hanno perso 2-0 contro i numeri uno al mondo, gli svedesi Ahman/Hellvig. La sfida odierna, dunque, è una sorta di spareggio per rimanere nel torneo. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Si inizia alle 9.00.