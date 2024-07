L’ammissione di Danilo Dennis Sollazzo: “Ho avuto tanti pensieri negativi rincorrendo la finale. Ora penserò alla 3 posizioni”

Un quinto posto apparentemente senza rimpianti, ma che in realtà nasconde degli spettri. Danilo Dennis Sollazzo, arrivato a metà classifica nella gara individuale maschile di carabina 10m (5° posto), ha rivelato di aver vissuto una finale tormentatissimo all’interno del poligono di Châteauroux, dove si stanno tenendo le gare di tiro a segno delle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Sono entrato in finale concentrato – ha commentato a Rai Sport e alla federazione -, ma con dei pensieri negativi. Il primo colpo mi ha devastato e da li ho cercato di recuperare, ma non è stato facile. In questo momento non trovo soddisfazione in quello che ho fatto, anche se riconosco di aver fatto parte di una finale di altissimo livello, voglio solo andare a casa a dormire e a pensare alla gara delle 3 posizioni. Per me, tutto ciò che non è il primo posto: non è pensabile”.

Sullo sviluppo della gara: “In finale non ho mai guardato agli altri. Ho cercato di concentrarmi solo su mio stesso: non mi sono sentito a mio agio, mi sentivo in forma ma non a pieno. Se penso alla finale, recrimino per il mancato podio: alla fine la finale è una conseguenza delle tue capacità e della tua gestione di gara. Il quinto posto era quello che mi meritavo”.

Chiudendo, il tiratore azzurro ha affermato: “Disputare la finale il giorno successivo alla qualificazione, non mi ha aiutato. Ho passato un sacco di ore con ansia e nervoso e questo mi ha condizionato negativamente. Ho capito che la finale olimpica è proprio una cosa diversa rispetto al resto. Ora bisogna resettare: da domani si riparte pensando alla 3 posizioni”.