Lacrosse, l’Italia apre gli Europei con una vittoria: Belgio ko, triplette di Michielin e Schmidt

L’Italia ha debuttato con una bella vittoria agli Europei di lacrosse femminile, che vanno in scena a Braga (Portogallo). La nostra Nazionale ha sconfitto il Belgio con il netto punteggio di 15-7: dopo una prima frazione equilibrata (2-2), le azzurre hanno intensificato l’azione e hanno dimostrato una netta superiorità tecnica rispetto alle rivali, giganteggiando nel secondo parziale (4-1) e nella terza frazione (3-1), prima di chiudere con un perentorio 6-3 nell’ultimo quarto.

C’è stato equilibrio soltanto nei primi minuti, con il botta e risposta tra Stephanie Colson ed Emily Ghazal contro Nina Verreth e Charlotte van Couter. Prestazione davvero rimarchevole da parte di Malaena Michielin e Olivia Schmidt, che hanno messo a segno tre gol a testa per la causa tricolore. Doppiette personali per Lola Mancuso, Alexandra Palermo e Jordan Peterson, abili ad alimentare brillantemente la fuga delle azzurre nella parte centrale dell’incontro.

L’Italia tornerà in campo sabato 13 luglio (ore 17.00) per fronteggiare l’Olanda nella seconda partita del gruppo A, in cui militano anche Inghilterra e Finlandia. L’obiettivo è quello di raggiungere i quarti di finale, in modo da provare a battagliare per un posto sul podio nella rassegna continentale in terra lusitana. Ricordiamo che questo sport sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 1928, a cui la nostra Nazionale spera di qualificarsi.