Lacrosse femminile, l’Italia infila la seconda vittoria: battuta anche l’Olanda agli Europei

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei di lacrosse femminile, in corso di svolgimento a Braga (Portogallo). Dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Belgio, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Olanda per 11-7: dopo le prime due frazioni estremamente equilibrate (2-1 e 2-2, per il 4-3 a metà partita), le azzurre si sono scatenate nel terzo parziale mettendo a segno un fantastico parziale di 4-1 e poi negli ultimi venti minuti di gioco hanno contenuto il tentativo di rimonta delle avversarie (3-3).

L’allungo decisivo dal 4-3 all’8-3 porta la firma di Emily Ghazal, Jordan Peterson, Sienna Laracca e Alexandra Palermo, capaci di tramortire le oranje. Prestazione sopra le righe da parte di Peterson e Laracca, autrici di due spettacolari triplette. Da annotare anche la doppietta di Palermo, mentre Lola Mancuso, Ghazal e Olivia Schmidt sono andate a referto con una rete a testa.

L’Italia svetta in testa al gruppo A con due successi all’attivo al pari della quotatissima e favoritissima Inghilterra, che sarà proprio la prossima avversaria delle azzurre: l’appuntamento è per domenica 14 luglio (ore 15.30), quando le ambizioni delle nostre portacolori verranno seriamente messe alla prova da una delle grandi corazzate di questo sport.

Sarà il penultimo incontro della fase a gironi, l’ultima sfida sarà contro la Finlandia, rivale sulla carta abbordabile. Le vincitrici dei quattro gironi si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze classificate disputeranno un turno di spareggio per proseguire la propria avventura nel torneo.