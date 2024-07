La classifica degli italiani dopo gli Australian Open: il nuovo ranking ATP. Sinner n.1, impennata Musetti, crolla Berrettini

Wimbledon 2024 si avvia alla conclusione, diamo uno sguardo a quale sarà il nuovo ranking ATP dei tennisti italiani dopo il terzo Slam della stagione. Jannik Sinner si conferma numero 1 del mondo dopo aver perso contro Daniil Medvedev al quinto set, ma il margine si è assottigliato nei confronti degli inseguitori: il serbo Novak Djokovic è secondo con 8.460 punti (9.160 se dovesse alzare al cielo il trofeo), lo spagnolo Carlos Alcaraz è terzo (7.430, che diventeranno 8.130 in caso di successo nell’atto conclusivo).

Lorenzo Musetti si è reso protagonista di uno splendido balzo in avanti: grazie alla semifinale persa contro Djokovic ha recuperato ben nove piazze e ora è 16mo con 2.330 punti, a una sola posizione dal suo best ranking, rafforzando lo status di secondo azzurro in graduatoria. Il terzo italiano in classifica è Luciano Darderi: 35mo con 1.256 punti dopo l’eliminazione al secondo turno, due posizioni guadagnate rispetto a due settimane fa.

Matteo Arnaldi è invece scivolato indietro di quattro piazze dopo il ko al debutto ed è 39mo con 1.220 punti. Flavio Cobolli stabile al 48mo posto, mentre Lorenzo Sonego ha guadagnato due posizioni ed è 52mo. Sono più indietro Luca Nardi (76mo), Fabio Fognini (80mo, 14 posizioni guadagnate con il terzo turno) e Matteo Berrettini (82mo, 23 posizioni perse con il ko rimediato al secondo turno contro Sinner).

RANKING ATP ITALIANI DOPO WIMBLEDON

1. Jannik Sinner 9.570 (stabile)

16. Lorenzo Musetti 2.330 (+9)

35. Luciano Darderi 1.256 (+2)

39. Matteo Arnaldi 1.220 (-4))

48. Flavio Cobolli 1.000 (stabile)

52. Lorenzo Sonego 921 (+2)

76. Luca Nardi 744 (-1)

80. Fabio Fognini (+14)

82. Matteo Berrettini (-23)