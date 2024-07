Judo, i possibili avversari di Antonio Esposito e Savita Russo alle Olimpiadi

Domani andrà in scena la quarta giornata del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con protagoniste altre due categorie di peso: -81 kg uomini e -63 kg donne. L’Italia verrà rappresentata in entrambi gli eventi, rispettivamente da Antonio Esposito e Savita Russo, che proveranno a farsi largo nella lotta per le medaglie partendo da outsider.

Esposito, numero 13 del ranking mondiale ed escluso dal novero delle teste di serie, ha avuto tutto sommato un buon sorteggio (poteva andare molto peggio) e può dire la sua nella Pool B. Dopo un esordio soft, il 29enne napoletano si giocherà tutto agli ottavi contro il forte brasiliano Guilherme Schimidt (n.4 del seeding), un avversario di qualità ma assolutamente non imbattibile.

In caso di vittoria, il quarto di finale sarebbe forse ancor più aperto con uno tra il canadese Gauthier Drapeu, il portoghese Fernando e l’emiratino Tatalashvili, con all’orizzonte un incrocio molto complicato in semifinale o ai ripescaggi (se dovesse perdere) contro il belga n.1 al mondo Casse, il giapponese Nagase o il turco Albayrak.

Per quanto riguarda invece la 19enne siciliana Savita Russo, ovviamente al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi (proprio come Esposito), il match chiave arriverà subito al primo turno contro la polacca testa di serie numero 4 e argento mondiale in carica Angelika Szymanska. Uno scontro particolarmente impegnativo per la giovane azzurra, che ha però dimostrato di avere i colpi giusti per dare fastidio anche alle big. Un exploit all’esordio aprirebbe degli scenari interessanti, con un cammino non impossibile almeno fino alle semifinali (in cui troverebbe nel caso una tra l’olandese Van Lieshout e la nipponica Takaichi.