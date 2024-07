Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon: “Brutto vincere così, sono dispiaciuta per Keys. Sono rimasta lì…”

Jasmine Paolini ha avuto la meglio su Madison Keys e si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2024. La tennista italiana ha beneficiato del ritiro della statunitense, giunto nelle battute conclusive del terzo set: la nostra portacolori era sotto per 2-5 nel parziale decisivo, poi è riuscita a recuperare un break e l’avversaria ha chiamato un medical time-out, accusando un fastidio all’adduttore che ha portato a una fasciatura e poi a salutare l’incontro sul 5-5.

L’azzurra tornerà così in campo per fronteggiare la vincente del derby americano tra Gauff e Navarro, con il sogno di proseguire ulteriormente la propria avventura sull’erba londinese. L’attuale numero 6 del ranking WTA virtuale, reduce dalla finale al Roland Garros, sta dimostrando tutta la propria solidità agonistica ed è ormai entrata in una nuova dimensione internazionale: al momento è indiscutibilmente tra le big del circuito, come evidenzia il quinto posto nella Race.

Jasmine Paolini ha dimostrato tutta la propria sportività al termine dell’incontro: “Sono dispiaciutissima per lei (Keys, n.d.r.), vincere così è brutto. La partita è stata molto dura, tanti alti e bassi. Sono felice, ma triste per lei. Non è facile vincere così. Spero che vi siate divertiti. È stato come le montagne russe, io ero molto concentrata ma lei è una grande campionessa e a un certo punto ha giocato un grande tennis“.

La nostra portacolori ha proseguito nella propria analisi: “Era difficile rimandare di là la palla perché arrivava veloce, mi sono detta di rimanere lì perché nel tennis non si sa mai e alla fine ho vinto. Grazie per il sostegno e agli italiani che sono qui, ce ne sono tanti. Mi sto divertendo molto“.