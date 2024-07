Jannik Sinner a lavoro a Montecarlo per le Olimpiadi: si rifinisce la preparazione per Parigi

Tornato a lavoro. Come riportato dalle testate più autorevoli, Jannik Sinner e la sua fidanzata Anna Kalinskaya hanno deciso di trascorrere un breve periodo di break in Costa Smeralda la scorsa settimana.

Un modo per ricaricare le batterie dopo l’uscita di scena nei quarti di finale a Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev (n.5 del mondo), legata anche a uno stato di salute non perfetto. Per questa ragione, Jannik ha deciso di non disputare il torneo di Bastad di questa settimana per rimettersi all’opera sui campi di Montecarlo e preparare le Olimpiadi di Parigi.

Tutto andrà calibrato in vista della partenza per la capitale francese prevista il 23 luglio, ricordando il sorteggio del tabellone del torneo a Cinque Cerchi del 25, mentre il 27 ci sarà il via alle danze. Giova ricordare che Jannik sarà anche nel draw di doppio con Lorenzo Musetti, semifinalista a Wimbledon.

Allenamenti che Sinner ha affrontato nel Principato, insieme all’ex top-10 Kei Nishikori, al fine di riadattarsi alla terra rossa dal momento che l’evento olimpico si terrà sui campi del Roland Garros. Indubbiamente, l’altoatesino avrà stimoli per far bene anche se non ci saranno punti ATP in palio. “Sono un traguardo speciale per me, sono nella mia top list. Si giocano ogni quattro anni, ho saltato quelle precedenti e adesso voglio presentarmi al meglio a Parigi“, aveva dichiarato.