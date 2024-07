Italia-Cina oggi in tv, Mondiali softball 2024: programma, orario, streaming

Finalmente si comincia. Oggi, lunedì 15 luglio, alle 20:30 si gioca Italia-Cina, primo appuntamento del Campionato Mondiale 20224 di softball, rassegna quest’anno in scena proprio nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine). Un match di fondamentale importanza per le nostre ragazze, impegnate in un girone di ferro.

Le azzurre seguire dal CT Federico Pizzolini sono chiamate a battere la compagine cinese, unico team davvero abbordabile del raggruppamento considerando la convivenza con la corazzata USA e con il Canada. I precedenti in tal senso sorridono all’Italia: nel 2018 infatti la squadra tricolore riuscì a sconfiggere le rivali, entrando così nel quadro delle prime otto.

Non sarà certamente una sfida facile. La Cina vanta un roster competitivo, ordinato e compatto. Ma dalla parte dell’Italia ci sarà il grande tifo del pubblico di casa, il cui supporto potrebbe rivelarsi determinante per l’esito della disputa.

La partita tra Italia e Cina, primo match dei Mondiali 2024 di softball, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (203). In streaming sarà invece disponibile su Sky Go, Now TV e, attraverso paywall, su GameTime. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA ITALIA-CINA, MONDIALI 2024 SOFTBALL

Lunedì 15 luglio

Ore 20:30 Cina-Italia – Gr. A

COME SEGUIRE I MONDIALI DI SOFTBALL IN TV

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Arena (204

Diretta Streaming: Sky Go, Now Tv, GameTime