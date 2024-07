Italia-Bahrain oggi in tv, orario Preolimpico basket 2024: programma e streaming

Finalmente ci siamo: si alza il sipario sul Preolimpico di basket 2024 di Porto Rico che vede impegnata l’Italia! Alle 23:30 ora italiana di oggi martedì 2 luglio, infatti, gli azzurri scendono in campo a San Juan per affrontare il Bahrein nella prima giornata del torneo che mette in palio uno degli ultimi pass rimasti per Parigi 2024 – la Nazionale tricolore sfiderà poi i padroni di casa di Porto Rico nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio.

L’Italbasket ha svolto due amichevoli in preparazione del Preolimpico contro la Georgia e la Spagna, vincendole entrambe prima di volare dall’altra parte dell’Oceano Atlantico in vista appunto del Preolimpico. Il CT Gianmarco Pozzecco ha richiamato un veterano come Danilo Gallinari (13 e 16 punti per lui contro Georgia e Spagna) a distanza di due anni dall’ultima apparizione in azzurro vista anche l’assenza di Simone Fontecchio. Ranghi di capitano affidati ancora a Nicolò Melli, con Spissu, Mannion e Pajola in cabina di regia.

Segui Italia-Bahrain del Preolimpico di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il Bahrain si presenta a Porto Rico con l’etichetta di ‘Cenerentola’, visti i pronostici decisamente sfavorevoli per la rappresentativa asiatica nonostante un percorso netto nelle pre-qualificazioni che anticipavano appunto il torneo Preolimpico (cinque successi in altrettante partite disputate). Mustafa Rashed e Dwayne Chism i migliori giocatori, con l’innesto di Muzamir Ameed Homoda che gioca a livello NCAA alla Sacramento State University.

Palla a due che verrà alzata al Coliseum di San Juan (Porto Rico) alle 23:30 ora italiana. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi sul primo match degli azzurri al Preolimpico di basket 2024!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI

Martedì 2 luglio

Ore 23:30 Italia-Bahrain – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-BAHRAIN PREOLIMPICO BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport