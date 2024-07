Golf, Kyriacou al comando dell’Evian Championship a 18 buche dalla conclusione

Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a sfidarsi a suon di putt nel quarto Major stagionale. Dopo i problemi dovuti al meteo occorsi ieri, quest’oggi le atlete hanno portato a termine una lunga giornata concludendo un interessante terzo round del The Evian Championship (montepremi 6,5 milioni di dollari). L’evento organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour vede al comando Stephanie Kyriacou.

L’australiana guida la classifica con lo score di -14 (199 colpi) dopo un solido round da -4 in cui ha messo a segno 7 birdie e commesso 3 bogey. L’oceanica guida con un colpo di margine sulla giapponese Ayaka Furue (foto) e sull’americana Laura Coughlin. -10 e quarta posizione per la tailandese Pajaree Anannarukarn, seguita ad una lunghezza dalla connazionale Patty Tavatanakit, dalla statunitense Ally Ewing e dalla sudcoreana Hye-Jin Choi.

Sul percorso par 71 dell’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains (Haute-Savoie, Francia) chiudono la top ten in ottava posizione con il punteggio di -8 la svedese Ingrid Lindblad, la tailandese Chanettee Wannasaen e le sudcoreane Narin An e Yu Jin Sung. Prova a risalire Madelene Sagstrom. La svedese piazza un solido -4 issandosi in 12esima piazza con lo score di -7 in compagnia tra le altre dell’ex leader scozzese Gemma Dryburgh.

Scorrendo la classifica troviamo al 19° posto con -6 l’australiana Minjee Lee e l’inglese Georgia Hall, mentre non decolla Brooke M.Henderson. Giornata storta per la canadese, che non va oltre il par restando inchiodata a -5. Dopo l’ottimo avvio lascia qualsivoglia speranza di grande risultato la neozelandese Lydia Ko, crollata inesorabilmente in 35esima posizione con il punteggio di -3. Domani spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà la vincitrice ad un anno dalla sorprendente vittoria della francese Celine Boutier.