Golf, Evian Championship 2024: secondo giro sospeso, Ayaka Furue al comando

Sospensione del secondo giro arrivata, a causa di un problematico maltempo, per l’Evian Championship 2024, il quarto Major della stagione di golf femminile. Finché il campo dell’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains, praticamente sul confine svizzero, è stato praticabile, si è vista una gran prestazione di Ayaka Furue: la giapponese guida con lo score di -12 e un -6 di giornata di gran rilievo, considerando che arriva dopo 13 buche e non sull’intero percorso.

Seconda posizione insieme per l’australiana Stephanie Kyriacou e la sudcoreana Haeran Ryu, l’una alla 16 e l’altra fermata dopo appena due buche. Per entrambe score di -9. Un colpo di distanza per la thailandese Patty Tavatanakit e l’americana Angela Stanford, che si trovano insieme al quarto posto.

Tra le seste ci sono tre sudcoreane, vale a dire Yu Jin Sung, Mi Hyang Lee (che hanno chiuso il giro) e Hyo Joo Kim, assieme alla svedese Ingrid Lindblad. Per loro score di -7, mentre sono decime altre tre del Paese asiatico, Jin Young Ko, Narin An e Hye-Jin Choi, come pure la scozzese Gemma Dryburgh, l’USA Lauren Coughlin e l’inglese Georgia Hall. Di queste, hanno già chiuso Ko, An e Hall.

Chiaramente sconvolta la programmazione del torneo, con la prosecuzione del secondo giro che dovrà avvenire domani mattina e, poi, un potenziale terzo giro tutto da scoprire nel pomeriggio. Fortunatamente i prossimi due giorni non dovrebbero più presentare alcun tipo di problema meteorologico.