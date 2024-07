Giulia Rizzi: “Ho vissuto a Parigi. Questa vittoria alle Olimpiadi è ancora più speciale”

Una vittoria che risplende anche a diversi minuti dal suo momento topico. La vittoria della squadra femminile di spada, nel torneo a squadre a Parigi 2024, in Francia contro la Francia, è già storia per lo sport italiano.

Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi sono al settimo cielo per un risultato che le ha portate a mettersi al collo la medaglia d’oro.

Nel post premiazione, davanti a un Grand Palais pieno come al solito in ogni ordine di posto, animato dal canto degli italiani, che hanno sopraffatto i tanti tifosi francesi, per quanto riguarda il “duello particolare” sul tono di voce, a parlare – ai microfoni di Rai Sport – sono state le 4 schermitrici.

Queste le dichiarazioni di Giulia Rizzi: “Ho 35 anni, il paradosso è che in un certo senso sto cominciando a divertimi adesso. Spero di avere ancora qualche anno di carriera nel mondo della scherma. Per me, che ho vissuto a Parigi, questa vittoria ha un sapore speciale”.