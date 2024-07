Giro d’Italia femminile 2024: Chiara Consonni batte in volata la campionessa del mondo Kopecky. Terza Balsamo

2022, 2023 ed anche 2024. Chiara Consonni continua a timbrare il cartellino ogni anno al Giro d’Italia al femminile: terza vittoria in tre stagioni per l’azzurra della UAE Team ADQ. Nella seconda tappa della Corsa Rosa nell’arrivo di Volta Mantovana la classe 1999 è stata bravissima ad imporsi allo sprint battendo la campionessa del mondo Lotte Kopecky.

Pronti, via ed è andata la fuga di giornata: all’attacco una coppia italo-brasiliana formata da Ana Vitória Magalhães (Bepink-Bongioanni) e Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo). Il gruppo ha concesso un vantaggio massimo di oltre 6′ alle due, mentre alle loro spalle si sono mosse in coppia Beatrice Rossato e Valeria Curnis, compagne di squadra nella Isolmant-Premac-Vittoria, arrivate a 4′ dalle prime, salvo poi rialzarsi.

Entrate nel circuito conclusivo Magalhães sul primo GPM di Cavriana ha staccato Missiaggia andando via in solitaria, con il gruppo che si è svegliato veramente tardi. In ogni caso il plotone ha fatto i conti bene, con l’accelerazione devastante sul finale della SD Worx – Protime: raggiunta a 2 km dal traguardo la brasiliana quando sembrava pronta per il colpaccio.

Finale molto incerto, con curve e controcurve e una leggera salitella in vista dell’arrivo: a lanciare lo sprint è stata la campionessa del mondo Lotte Kopecky ma di fianco a lei è spuntata una super Chiara Consonni che è andata a vincere con il colpo di reni. Terza posizione per un’Elisa Balsamo (Lidl-Trek) apparsa in crescita, poi la campionessa cubana Arlenis Sierra. Nella top-10 in casa Italia anche Silvia Zanardi (Human Powered Health), settima, Letizia Borghesi (EF Education-Cannondale), ottava, ed Elisa Longo Borghini che conserva la sua Maglia Rosa senza patemi.