Ginnastica artistica, quando l’Italia femminile nella finale a squadre alle Olimpiadi? Data, programma, orario, tv, streaming

L’Italia sarà grande protagonista nella finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: appuntamento a martedì 30 luglio (ore 18.15), quando la nostra Nazionale si presenterà alla Bercy Arena per andare a caccia di una medaglia nella gara che premia la qualità e la profondità del movimento di un intero Paese. Le Fate possono puntare in alto dopo aver vinto gli Europei in primavera e avere sfiorato il bronzo agli ultimi Mondiali: si può migliorare la quarta piazza ottenuta tre anni fa ai Giochi di Tokyo 2020.

Le ragazze del DT Enrico Casella ha chiuso il turno preliminare al secondo posto, alle spalle degli inarrivabili USA ma davanti ad altre grandi corazzate come Cina, Brasile e Gran Bretagna. Proprio con queste tre avversarie si lotterà per un posto sul podio, senza però sottovalutare il Canada e il Giappone: con la formula 5-3-3 tutti i risultati contano ai fini della classifica e ogni errore si pagherà a caro prezzo. L’Italia si affiderà soprattutto ad Alice D’Amato e Manila Esposito, Angela Andreoli sarà chiamata a fornire un grande contributo.

Elisa Iorio sarà a mezzo servizio: niente volteggio e corpo libero dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato ieri cadendo dalla trave, si spera di recuperarla almeno per le sue amate parallele asimmetriche. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming, l’orario della finale a squadre di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO FINALE A SQUADRE GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI 2024

Martedì 30 luglio

Ore 18.15 Finale a squadre femminile

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.