Ginnastica artistica, Italia da record dalle Olimpiadi: più finali a Parigi 2024 che in un secolo! Esposito e D’Amato show

Fino a ieri sera l’Italia aveva conquistato soltanto quattro finali di specialità alle Olimpiadi, in tutta la storia (parentesi del 1928, poi dal 1944 in avanti): Carlotta Giovannini al volteggio a Pechino 2008, Vanessa Ferrari al corpo libero a Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020 (quando conquistò la medaglia d’argento, unico alloro individuale a cinque cerchi per il settore in rosa).

Quattro atti conclusivi in quasi un secolo, anche se va puntualizzato che dal 1948 al 1956 tra le donne non si assegnavano medaglie sui singoli attrezzi, poi successivamente si premiavano le migliori senza un atto conclusivo dedicato e fino a Seoul 1988 erano addirittura previsti esercizi obbligatori e liberi, i cui risultati si portavano dietro in vista di una sfida tra le prime otto.

In una sola edizione dei Giochi, ovvero quella in corso di svolgimento a Parigi 2024, l’Italia ha superato il primato di quasi un secolo: addirittura cinque atti conclusivi per attrezzo guadagnati Alice D’Amato (tre: parallele, trave, corpo libero) e Manila Esposito (due, trave e corpo libero). Tra sabato e lunedì le rivedremo all’opera per cercare anche una medaglia: ad averla vinta sono state soltanto Vanessa Ferrari tre anni fa e la squadra ad Amsterdam 1928.