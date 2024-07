Ginnastica artistica, Alice D’Amato sfonda i 57 punti ai Campionati Italiani! Esposito insegue, si sceglie il quintetto per Parigi

Alice D’Amato ha confezionato una gara spettacolare in apertura dei Campionati Italiani 2024 di ginnastica artistica, primeggiando nel concorso generale individuale con il roboante riscontro di 57.200. Si tratta di un punteggio che in campo internazionale permetterebbe di lottare per una medaglia sul giro completo e che rappresenta un eccellente viatico quando mancano tre settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma è risaputo che entro i confini nazionali (vale in tutti i Paesi del mondo) i riscontri della giuria possono essere leggermente più generosi.

La genovese, fresca medaglia d’argento nell’all-around agli Europei, ha fatto la differenza sulle amate parallele asimmetriche (14.700 per la campionessa continentale di specialità, 6.3 il D Score) e alla trave (squillante 14.300 partendo da 5.9), offrendo una prova decisamente solida anche al corpo libero (13.850, 5.6 la nota di partenza) e al volteggio (14.350 per il doppio avvitamento).

Manila Esposito insegue a due punti abbondanti di distanza (55.050). La Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale non ha eseguito la serie acrobatica alla trave (13.000 partendo 4.9), ma ha dimostrato grande efficienza sugli staggi (14.340) e al quadrato (13.700), presentando tra l’altro il doppio avvitamento alla tavola (14.000). Dty che abbiamo ammirato anche con Elisa Iorio, e si tratta di una graditissima novità, fondamentale in ottica gara a squadre alle Olimpiadi: avere almeno tre ginnaste in grado di eseguire questo salto è cruciale nella lotta alle medaglie nel team-event.

L’emiliana è terza con 54.650 (spiccano il 14.200 al volteggio e il 14.550 alle parallele, peccato per una caduta alla trave da 12.600), precedendo di tre decimi Giorgia Villa (54.350, bellissima trave da 14.050 e 14.250 sugli staggi) ed Angela Andreoli (52.300, pesano gli sbagli alla trave da 12.200 e una parallele poco vibrante da 12.900). Martina Maggio sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori, ma è sesta (52.250) e ha convinto soprattutto sui 10 cm (13.600). Più attardate Irene Lanza (51.650) e Veronica Mandriota (51.200).

Il DT Enrico Casella sta valutando la rosa a sua disposizione per scegliere il quintetto che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024: sarà fondamentale la gara-2 di domenica pomeriggio, i cui punteggi sommati a quelli odierni determineranno la classifica del concorso generale individuale e definiranno il podio delle singole specialità. All’inizio della prossima settimana si aspettano le convocazioni per i Giochi, che inizieranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Ricordiamo che Asia D’Amato e Vanessa Ferrari sono assenti per infortunio e non potranno andare in Francia.