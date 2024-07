Fognini-Bautista Agut, Wimbledon: a che ora si recupera la partita, punteggio esatto, tv

Qualora il meteo dovesse essere clemente, domani, sabato 6 luglio, si completerà il match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, che sull’erba outdoor britannica, vedrà l’azzurro Fabio Fognini opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il match riprenderà sempre sul Court 16 come secondo match a partire dalle ore 12.00 italiane, dopo un incontro di doppio ancora da definire, e si giocherà comunque non prima delle 13.00 italiane: al momento dello stop, quest’oggi, il punteggio era sul 6-7 (6) 6-3 7-5 4-5 in favore di Fognini, con il ligure, in vantaggio di un set, che si apprestava a servire per restare nel quarto parziale.

La diretta tv della sesta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024

Sabato 6 luglio – Court 16

Dalle ore 12.00 italiane

Match di doppio da definire

Non prima delle ore 13.00 italiane

Fabio Fognini (Italia) – Roberto Bautista Agut (Spagna) si riprende da 6-7 (6) 6-3 7-5 4-5

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.