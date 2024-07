Filippo Ganna scatta in salita e vince al Giro d’Austria: quarta tappa tricolore, Ulissi leader

Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Austria, attaccando in salita quando mancavano 400 metri al traguardo di Klas e battendo di forza l’intera concorrenza. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha piazzato una bella rasoiata nel tratto conclusivo del Kals/Grossglockner, un’ascesa di 12,4 km al 4,1% di pendenza media, e ha messo le mani sul 33mo successo da professionista, il terzo stagionale (in precedenza si era imposto nella secondo cronometro del Giro d’Italia e nella prova contro il tempo dei Campionati Italiani).

L’alfiere della Ineos Grenadiers si è prontamente riscattato dopo l’amaro secondo posto ottenuto quattro giorni fa in occasione del prologo in terra austriaca e ha lanciato un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove cercherà il colpaccio a cronometro e in pista con il quartetto dell’inseguimento. Il fuoriclasse piemontese ha preceduto di misura un ottimo Diego Ulissi, mentre a due secondi è giunto il gruppetto regolato dal colombiano Brandon Smith Rivera davanti al tedesco Felix Engelhardt e allo statunitense Magnus Sheffield, decimo un pimpante Giulio Pellizzari.

Diego Ulissi ha conservato la maglia di leader della classifica generale, con sei secondi di vantaggio su Rivera e 9” su Sheffield, mentre Pellizzari è settimo a 27”. Domani (domenica 7 luglio) andrà in scena la quinta e ultima tappa: 144 km da Kufstein a Kuehtai, con l’arrivo in salita a oltre duemila metri di altitudine (ascesa finale di 23,3 km al 6,0% di pendenza media).