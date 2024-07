Femke Bol nello spazio: seconda donna sotto i 51”, 400 ostacoli da brividi. Record europeo e sfida a McLaughlin

Femke Bol ha regalato un enorme lampo di luce al Meeting di La Chaux-de-Fonds, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). La fuoriclasse olandese ha corso i 400 ostacoli in uno strabordante 50.95, diventando la seconda donna della storia a scendere sotto i 51 secondi e migliorando di addirittura mezzo secondo il record europeo che aveva siglato il 23 luglio 2023 a Londra.

La Campionessa del Mondo e fresca Campionessa d’Europa ha timbrato il terzo crono all-time, alle spalle soltanto della formidabile statunitense Sydney McLaughlin-Levrone, che lo scorso 30 giugno aveva firmato il record del mondo (50.65 ai Trials) migliorando il 50.68 del sigillo iridato datato 22 luglio 2022.

Femke Bol ha dunque infiammato una delle sfide più attese alle Olimpiadi di Parigi 2024: il testa a testa sul giro di pista con barriere sarà uno dei momenti tecnicamente più intensi dei Giochi e si preannuncia particolarmente scoppiettante lo scontro tra le uniche due donne scese sotto la barriera dei 51” in questa specialità. L’americana proverà a imporsi per la seconda volta consecutiva nella rassegna a cinque cerchi mentre l’olandese inseguirà il suo primo exploit in questa kermesse.

La nostra Ayomide Folorunso ha concluso al quarto posto in 54.67, portandosi a quindici centesimi dallo stagionale corso nella semifinale degli Europei. La primatista italiana sta provando a ritrovare lo smalto dei giorni migliori e riparte dalla prestazione offerta in Svizzera dopo gli errori commessi agli Assoluti (55.75). Davanti all’emiliana si sono piazzate Kemi Adekoya dal Bahrain (53.41) e la britannica Jessia Knight (54.59)