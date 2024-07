Fausto Desalu scatenato: secondo italiano di sempre, superato Tortu sui 200! Bel tempo e rebus staffetta olimpica

Fausto Desalu si è scatenato sulla pista di La Chaux-de-Fonds (Svizzera), correndo i 200 metri in un brillantissimo 20.08 con 0,8 m/s di vento a favore. Il Campione Olimpico della 4×100 ha sfruttato al meglio le condizioni favorevoli dell’impianto svizzero e ha migliorato di cinque centesimi il proprio personale vecchio di cinque anni, diventando il secondo italiano di sempre sul mezzo giro.

Il velocista lombardo ha superato di due centesimi il crono stampato da Filippo Tortu nella semifinale dei Mondiali 2022 e ora ha davanti a sè soltanto sua maestà Pietro Mennea, il cui mitologico 19.72 datato 12 settembre 1979 è ancora oggi record europeo. Si tratta dell’undicesimo crono alle lostre latitudini, la top-10 è totalmente di proprietà della Freccia del Sud.

Fausto Desalu aveva fatto capire di essere in crescendo con il 20.30 siglato agli Assoluti due settimane fa e oggi ha dimostrato di essere in una fantastica condizione fisica quando si avvicinano le Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha chiuso a terzo posto alle spalle del francese Ryan Zeze (19.90) e del surreale sudafricano Benjamin Richardson (personale di 19.99, dopo aver tuonato un enorme 9.86 sui 100 metri un’oretta prima). Diego Pettorossi si è espresso in 20.67 (+0,4 m/s) nella terza serie, Andrea Federici 20.53 (+0,4 m/s)

A questo punto la domanda sorge spontanea: Fausto Desalu torna in corsa per un posto nella staffetta dei Giochi? Dopo la pennellata memorabile di Tokyo, contributo fondamentale per l’apoteosi della 4×100 in terra giapponese, sembra essersi fatto trovare pronto al momento giusto… Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo e il CT Antonio La Torre avranno parecchi dubbi, anche considerando il 10.19 corso poco fa da Roberto Rigali sui 100 metri.