Benjamin Richardson, esplode un nuovo velocista: 9.86 dal nulla! Rigali sotto i 10.20, carta da staffetta

Un velocista totalmente inatteso e inaspettato è esploso in maniera perentoria sui 100 metri, quando mancano un paio di settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il sudafricano Benjamin Richardson ha corso uno spettacolare 9.86 a La Chaux-de-Fonds (Svizzera), sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per specialità), e si è issato al quinto posto delle liste mondiali stagionali, dove campeggia il giamaicano Kishane Thompson (9.77) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9.79), al connazionale Oblique Seville (9.82) e allo statunitense Noah Lyles (9.83).

Il 20enne, che oggi ha beneficiato di un vento favorevole di 1,9 m/s, è salito per due volte sul podio ai Mondiali Under 20, conquistando l’argento nel 2021 e il bronzo nel 2022, ma fino a oggi non era mai sceso sotto il muro dei dieci secondi, fermandosi a 10.08 (lo scorso 22 giugno a Douala e anche nel 2022 a Gaborone). Oggi Benjamin Richardson ha sfruttato al meglio le eccellenti condizioni della pista svizzera, battendo un veterano di lungo corso come lo statunitense Ronnie Baker (9.95) e il gambiano Ebrahima Camara (9.98). Stiamo parlando di un miglioramento di ben 22 centesimi nel personale e a questo punto l’africano potrebbe anche essere un outsider nella lotta per le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il nostro Roberto Rigali ha timbrato il personale nella finale B, chiudendo in quinta posizione con il crono di 10.19, indubbiamente interessante in ottica staffetta, dove l’azzurro sta cercando di ritagliarsi uno spazio dopo aver conquistato l’argento con la 4×100 agli ultimi Mondiali. Il lombardo ha abbassato di sei centesimi il proprio primato di 10.25 siglato nel 2023 a Modena, dimostrando di essere in un ottimo stato di forma. Sui 100 femminili va annotato il successo della svizzera Mujinga Kambundji in un rimarchevole 10.90 davanti alla connazionale Kora Salomé (10.95).