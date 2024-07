F2, Andrea Kimi Antonelli dopo la vittoria in Ungheria: “Capire di avere il passo mi dà motivazione”

Arriva la seconda vittoria per Andrea Kimi Antonelli in Formula 2. Il giovanissimo pilota italiano in forza alla Prema Racing si è imposto in occasione della Feature Race del GP d’Ungheria, nono appuntamento del Mondiale 2024, salendo sul gradino più alto del podio a pochi giorni di distanza da Silverstone, dove trionfò nella Sprint Race.

Grande la prestazione del nativo di Bologna (per molti destinato a salire presto su una monoposto F1), il quale ha dimostrato un ottimo passo gara nelle fasi più importanti, posizionandosi davanti a Victor Martins e Richard Verschoor. In virtù di quanto fatto il classe 2006 adesso occupa adesso la sesta posizione della classifica generale con 85 punti.

Visibilmente soddisfatto, Antonelli ha commentato la sua prova: “Questa è un’altra vittoria molto importante. Quella a Silverstone è stata molto bella, però sul bagnato – ha detto Antonelli ai microfoni di Sky Sport Italia -. Questa è stata lunga, partivo settimo ed era sull’asciutto. Capire di avere il passo durante la gara mi ha dato molta motivazione. Alla prima safety car ero un po’ preoccupato perché praticamente gli altri avevano un pit-stop gratis. Però la fortuna è girata dalla mia parte. Devo dire che siamo stati bravi a gestire tutto, avevamo un buon passo. E’ una vittoria che ci meritiamo“.

Antoenlli ha poi chiosato: “La nostra stagione per me è iniziata veramente al Red Bull Ring. Siamo sulla strada giusta, nelle prossime gare potremmo continuare a lottare per il podio. E, speriamo, anche per la vittoria“.