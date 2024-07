F1, Verstappen a caccia della pole position “con l’asterisco” a Spa contro le McLaren

Siamo pronti per vivere un sabato davvero ad altissima tensione per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ci attende una giornata che ci permetterà di capire come sarà composto lo schieramento di partenza della gara di domani (via alle ore 15.00).

La giornata nelle Ardenne scatterà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00 con una caccia alla pole position quanto mai particolare. Il grande favorito per la migliore prestazione assieme alle due McLaren (ottime nella FP2 di ieri) è, senza ombra di dubbio, Max Verstappen. L’olandese, però, subirà 10 posizioni di arretramento in griglia per aver montato il quinto motore del suo campionato.

A questo punto, quindi, chi andrà a comporre la prima fila della gara belga? Con il tre-volte campione del mondo penalizzato siamo davvero al “liberi tutti”. Per quanto visto nelle prime due sessioni di prove libere l’equilibrio regnava sovrano. McLaren e Mercedes proveranno, quindi, a contendersi la partenza al palo. Lando Norris e Oscar Piastri, però, sembrano partire nettamente davanti alle due W15 e Sergio Perez.

Perchè non mettiamo la Ferrari in questo novero? Per quanto visto sino da ora la SF-24, come si temeva, è in difficoltà sul veloce tracciato di Spa. Il pacchetto aerodinamico proposto non sembra in grado di proporre una Rossa competitiva e, di conseguenza, Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno costretti a estrarre il massimo dalla vettura. Non solo, anche il meteo potrebbe (o dovrebbe) mettere lo zampino. Rischio pioggia pressoché certo in questa giornata. Un altro motivo per rimescolare le carte in tavola…