F1, Russell non si ferma ai box e vince su Hamilton e Piastri. 4° posto per Leclerc

George Russell vince il GP del Belgio, quattordicesima tappa del Mondiale F1 2024. Terza affermazione in carriera per il britannico, abile a beffare il compagno di box e connazionale Lewis Hamilton saltando l’ultima sosta ai box della giornata. Mercedes completa quindi una splendida doppietta davanti alla McLaren di Oscar Piastri, alla Ferrari di Charles Leclerc ed alla Red Bull di Max Verstappen.

L’ultima prova della massima formula prima della pausa estiva si è aperta con l’ottimo avvio da parte di Charles Leclerc, abile a tenere il primato con la propria Ferrari davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) ed a Sergio Perez (Red Bull).

La corsa si è accesa sin da subito con Hamilton assoluto protagonista. Il pluricampione del mondo in carica si è incaricato di dettare il ritmo dopo aver scavalcato senza particolari problemi Leclerc sul ‘rettilineo del Kemmel’. Il #44 dello schieramento ha messo paura alla concorrenza, mentre Max Verstappen (Red Bull) provava a recuperare dall’11ma posizione dello schieramento.

L’olandese non ha preso rischi, il primo in ogni caso a fermarsi in pit lane alla conclusione del decimo passaggio. Il campione del mondo ha cambiato le gomme insieme a George Russell (Mercedes), la scelta dei tecnici del marchio austriaco ha costretto anche gli altri a fermarsi nel corso del giro seguente. La Ferrari ha preferito aspettare a fermarsi ai box con Charles Leclerc e con Carlos Sainz. Strategia in ogni caso differente tra i due con l’iberico in azione con la mescola più dura a disposizione per il GP del Belgio 2024.

Nel corso del 20mo giro è finalmente arrivata anche la sosta di Sainz, virtualmente 7mo alle spalle di Verstappen. Hamilton ha quindi ripreso provvisoriamente la testa della competizione, leader con margine nei confronti di Leclerc e Piastri.

L’ultima sosta di Perez è avvenuta poco dopo il pit di Sainz, una mossa interessante per provare a sorprendere gli altri. Nessuno ha risposto immediatamente al messicano, la Ferrari ha infatti deciso di rientrare solamente quattro tornate dopo con il monegasco Leclerc precedendo di fatto il pit stop di Lewis Hamilton.

La sorpresa è arrivata a poco più di 15 giri dalla fine. George Russell ha infatti provato a sorprendere la concorrenza saltando il secondo passaggio in pit lane di giornata, un tentativo ambizioso che ha messo in difficoltà anche lo stesso Hamilton.

L’ex campione di FIA F2 ha iniziato a gestire il margine sul compagno di box nelle ultime dieci tornate, mentre Oscar Piastri otteneva la terza posizione beffando alla frenata di ‘Les Combes’ la Ferrari di Leclerc. L’autore della pole-position ha dovuto vedersela nei minuti conclusivi anche con Verstappen, protagonista nel cuore dell’evento di una spettacolare bagarre con la Mclaren di Lando Norris.

Il finale ha visto un vero e proprio duello per il primato tra le due Mercedes. Hamilton ha sfidato Russell che con gomme molto più usate del connazionale ha provato in qualche modo a difendersi. Il #44 dello schieramento non ha perso occasione per intimidire il teammate, il 26enne è riuscito nell’intento di precedere sotto la bandiera a scacchi il futuro alfiere della Ferrari

Podio per Piastri ad una settimana dalla vittoria in quel di Budapest, l’australiano di McLaren ha preceduto Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). 7mo posto per Carlos Sainz (Ferrari), iberico che conclude la Top10 davanti a Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) ed all’Alpine del francese Esteban Ocon.

Pausa estiva ora per il ‘Circus’ che a fine agosto tornerà in azione a Zandvoort per il GP Olanda prima del tradizionale appuntamento in Italia nella rinnovata Monza.

CLASSIFICA GP BELGIO 2024

1 George RUSSELL MercedesLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.526 2

3 Oscar PIASTRI McLaren+1.173 2

4 Charles LECLERC Ferrari+8.549 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.226 2

6 Lando NORRIS McLaren+9.850 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+19.795 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+43.195 3

9 Fernando ALONSO Aston Martin+49.963 1

10 Esteban OCON Alpine+52.552 2

11 Daniel RICCIARDO RB+54.926 2

12 Lance STROLL Aston Martin+63.126 1

13 Alexander ALBON Williams+63.749 2

14 Pierre GASLY Alpine+64.400 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+66.737 1

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+70.817 2

17 Yuki TSUNODA RB+76.790 1

18 Logan SARGEANT Williams+85.914 2

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+88.460 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber– 1