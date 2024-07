F1, Oscar Piastri festeggia la sua prima vittoria: “Giornata speciale. Gioco di squadra? Ero nella posizione giusta”

L’australiano Oscar Piastri ha vinto il GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La McLaren si è confermata la vettura più veloce in pista all’Hungaroring, vista la doppietta completata dal britannico Lando Norris. Un riscontro però macchiato da una comunicazione non impeccabile del team di Woking e di una posizione non restituita ad Oscar su Lando fino a tre giri dalla fine.

Un mezzo pasticcio che però non ha tolto nulla alla squadra per la monoposto messa in pista. Terzo un grande Lewis Hamilton con la Mercedes, che ha tenuto botta alla grande ai continui attacchi di Max Verstappen (Red Bull), solo quinto e rimproverato anche dal proprio box via radio: “Ti comporti come un bambino“. Olandese alle spalle anche della prima Ferrari del monegasco Charles Leclerc (quarto), mentre lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso sesto. Per Piastri è il primo successo nel Circus.

“Un GP molto speciale, è una grande giornata, lo sognavo da bambino. È stato un po’ complicato gestire il tutto, ma mi sono messo nelle condizioni ideali dopo la partenza. Avevamo una macchina straordinaria e la doppietta è un grande risultato per il team“, ha dichiarato Piastri. “Questa McLaren è una vera e propria bestia e sono convinto che faremo molto bene anche a Spa, perché la macchina va forte in tutte le condizioni“, ha aggiunto.

Oscar ha poi parlato del gioco di squadra: “Una situazione un po’ strana, ma penso sia stato giusto che questo accadesse, dal momento che io era nella posizione giusta“.