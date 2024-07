F1, Oscar Piastri: “A Silverstone avremmo potuto vincere, in alcune gare abbiamo sprecato delle opportunità”

Il lungo weekend del Gran Premio d’Ungheria 2024 si è aperto per la Formula Uno a Budapest con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Oscar Piastri era uno dei protagonisti più attesi. L’australiano della McLaren è reduce dal deludente quarto posto di Silverstone, con la strategia del suo muretto box che lo ha fortemente penalizzato negandogli la possibilità di giocarsi anche il successo.

“A Silverstone con alcuni scenari avremmo potuto vincere, però con i se e i ma non si va da nessuna parte. Comunque abbiamo analizzato cosa è andata storto. Il fatto che fossimo in lotta per la vittoria è comunque positivo. Le opportunità per vincere non sono sempre facili da cogliere, ma è importante che ce ne siano“, dichiara Piastri alla stampa.

Sulla poca abitudine del team di Woking a lottare stabilmente per podi e vittorie negli ultimi anni: “Competiamo con squadre che sono lì da anni, mentre noi è da un po’ che non siamo in lotta per quelle posizioni. In alcune gare abbiamo sfruttato le chance, in altre ci sono state errori e abbiamo sprecato le opportunità a nostra disposizione“.

Il giovane talento aussie si sente ormai pronto per fare l’ultimo passo e conquistare la prima vittoria della carriera in F1, ma McLaren non potrà permettersi altri errori di strategia: “Non penso che l’approccio cambi, credo che stia funzionando bene ma non vanno rivoluzionate le cose per come le stiamo facendo. Lavoriamo bene, ma una battaglia serrata davanti con quattro team coinvolti non rende facile la vittoria. Ma penso sia vicina“.