F1 oggi in tv, GP Gran Pretagna 2024: orario gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 7 luglio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta una giornata piuttosto intensa. Una gara che si apre a qualsiasi risultato, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero andare a incidere sullo sviluppo della stessa.

La Ferrari si trova in una condizione di grande difficoltà. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc non sono andati oltre il settimo e l’undicesimo tempo nelle qualifiche di ieri. La scuderia di Maranello ha deciso di tornare alla configurazione datata, per via del problema del bouncing. Il riscontro finale però è stato molto deludente e si prospetta una domenica in salita.

Rediviva invece la Mercedes, che con George Russell e Lewis Hamilton ha monopolizzato la prima fila e punta senza mezzi termini alla vittoria. Attenzione però alla McLaren del britannico Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen. In particolare, il tre-volte iridato è stato assai svantaggio dai danni riportati al fondo e non ha potuto massimizzare la sua prestazione.

Il GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4k (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro della gara a partire dalle ore 19.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara domenicale a Silverstone.

