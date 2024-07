F1, Lewis Hamilton: “Giornata incoraggiante, anche se ci manca ancora qualcosa rispetto ai primi”

Lewis Hamilton ha chiuso la giornata inaugurale del Gran Premio di Gran Bretagna al 7° posto nella FP1 e con il 5° tempo nella FP2. Nella seconda sessione di prove libere si è preso la piccola, ma comunque significativa soddisfazione, di precedere il compagno di squadra George Russell.

Il trentanovenne inglese sta affrontando il suo ventesimo GP in quel di Silverstone, tenendo ovviamente in considerazione il double header del 2020. Spesso e volentieri, il sette volte Campione del Mondo ha saputo alzare l’asticella proprio sul circuito di casa, anche in tempi recenti.

Riuscirà a farlo anche nei prossimi giorni, andandosi a proporre come uno dei candidati quantomeno per il podio? Nel frattempo, ecco quanto dichiarato alla stampa nel tracciare il bilancio del venerdì del “suo GP”. L’ultimo con una tuta Mercedes prima di vestirsi di Rosso.

“Complessivamente oggi l’auto ha dato buone risposte. Siamo ancora un po’ indietro rispetto ai migliori, però la giornata è stata incoraggiante. Non penso che la classifica dei tempi rispecchi il nostro ritmo, però sappiamo di avere lavoro da fare stasera. Dobbiamo fare del nostro meglio per trovare quello che ci manca e speriamo di essere più vicini alla vetta domani”.

“È sempre uno spettacolo essere a Silverstone ed è incredibile come il pubblico sembri crescere di anno in anno. Sono estasiato dal loro supporto. Spero che si possa regalare loro una soddisfazione da qui a domenica”.