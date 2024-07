F1, Lewis Hamilton: “Con il caldo non diamo il nostro massimo. Oggi la macchina poteva fare di più”

Lewis Hamilton cerca di non perdersi d’animo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, laddove un anno fa aveva conquistato la partenza al palo, il “Re Nero” oggi ha faticato molto più del previsto, con una Mercedes meno prestazionale rispetto a quanto si attendeva il futuro ferrarista.

Come sono andate le cose nel sabato magiaro? La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Max Verstappen a 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678. Settima posizione per Fernando Alonso a 816 millesimi, quindi ottavo Lance Stroll, nono Daniel Ricciardo davanti a Yuki Tsunoda (autore di un incidente spettacolare in curva 5).

Al termine del sabato sulla pista magiara il pilota sette volte campione del mondo ha analizzato quanto avvenuto: “Non possiamo che essere soddisfatti. Abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo messo la macchina in una posizione decente della classifica. Quando fa così caldo tendiamo a fare fatica. Quando le temperature erano più fresche eravamo più rapidi. Con il caldo, invece, i rivali sono più efficienti”.