F1, Lando Norris torna sull’incidente con Verstappen in Austria: “Abbiamo parlato, non deve scusarsi”

Nonostante la presenza di Lewis Hamilton, era Lando Norris il vero osservato speciale della conferenza stampa odierna alla vigilia del weekend di Silverstone valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa inglese della McLaren è reduce infatti dallo scontro ravvicinato dell’ultima gara con Max Verstappen, che lo ha costretto al ritiro mentre si stava giocando la vittoria.

Un incidente che ha scatenato tante polemiche e che potrebbe incrinare il rapporto di amicizia tra Lando e l’olandese della Red Bull, almeno per quanto dichiarato dal 24enne di Bristol subito dopo il GP d’Austria. Quest’oggi Norris ha però fatto un piccolo passo indietro in tal senso: “Molte cose me le aspettavo, Verstappen corre in modo diverso. Cosa vuol dire? Non serve andare nei dettagli. È duro, va al limite, ma è anche ciò che ci piace. Credo sia chiaro come è andata e ora sono pronto a ripartire. Alcune cose che ho detto dopo la gara ai media erano dettate dall’adrenalina e nelle quali non credevo davvero, soprattutto nei giorni successivi. Incidente patetico, ha rovinato la gara di entrambi, un piccolo contatto con grandi conseguenze. Ma non sono necessarie le sue scuse. Bella battaglia, vicina al limite, ma ne abbiamo parlato e siamo felici di correre ancora l’uno contro l’altro“.

“È molto chiaro quanto avvenuto a Spielberg, dei commissari non so ma non è che Verstappen voglia fare incidenti. Però guida in modo diverso e io avrei potuto fare cose differenti come sfruttare meglio il cordolo. Tutto sommato penso che evitare un incidente con uno che si muove in frenata sia l’argomento principale e tutti dobbiamo andarci cauti. È una cosa che dovrò tenere a mente e che anche commissari e FIA dovranno tener presente. Arriva un punto in cui va messo un limite e questo limite va definito meglio“, prosegue il driver britannico.

Sulle prospettive in vista di Silverstone: “Siamo in un periodo di forma e potevamo vincere le ultime due gare, quindi speriamo di fare bene, ma ci sono dei grossi passi avanti della Mercedes. Penso che saremo in lotta con loro e con Red Bull. È sempre stato il mio sogno vincere una gara e vincerla in casa. Vedevo da piccolo Hamilton e Alonso lottare qui nel 2007 e ora sono qui. Speriamo di poterne parlare dopo la gara“.