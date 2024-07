F1, incidente tra Hamilton e Verstappen. La dinamica dell’accaduto e perché Max è stato investigato

Ancora in duello Lewis Hamilton e Max Verstappen. Rivali di sempre, si sono contesi ruota a ruota il Mondiale 2021 e oggi hanno dato spettacolo in un paio di situazioni in gara all’Hungaroring di Budapest. In particolare grande spettacolo c’è stato nel finale, con la strenua difesa della terza posizione del britannico e l’attacco in curva 1 all’inizio del 63° giro.

Verstappen era arrivato con grande passo prima su Leclerc, sorpassato dopo qualche giro in cui non era riuscito a fare la differenza in rettilineo e poi finalmente da Hamilton, cercando di prendersi la posizione sul podio. A otto giri dalla fine l’olandese è entrato in maniera molto irruenta nella prima curva, ha staccato troppo in ritardo e ha finito per centrare Lewis con la posteriore sinistra sull’anteriore destra del britannico.

Una manovra dettata dalla frustrazione da parte del tre volte campione del mondo, legata ad una macchina non più dominante e che lo pone in duello con Mercedes e Ferrari ed un gradino indietro alla McLaren. Essendo sotto pressione, la lucidità diminuisce e possono arrivare errori come in Austria o nella giornata odierna.

Verstappen è stato investigato dopo questo incidente ad un’ora dal termine della gara, ma i giudici non sono intervenuti: è stato considerato un regolare incidente di gara e la manovra ha già penalizzato di per sé l’olandese, che poteva arrivare terzo ed ha concluso invece quinto.